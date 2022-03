Município de Alijó assina protocolo com NERVIR para dinamizar tecido económico

O Município de Alijó celebrou hoje um protocolo com a Associação Empresarial NERVIR, tendo em vista a dinamização do tecido económico do concelho através da disponibilização de vários serviços de apoio à comunidade empresarial.

Esta iniciativa permitirá que os empresários do Concelho passem a ter acesso facilitado a informação sobre oportunidades de negócios, programas de apoio a fundos comunitários, candidaturas a sistemas de incentivos, entre outros.

O Presidente da Câmara Municipal de Alijó, José Rodrigues Paredes, sublinhou que “os serviços disponibilizados pela NERVIR ao abrigo deste protocolo são relevantes para alavancar a atividade empresarial, em especial após dois anos em que a economia esmoreceu por força da pandemia”.

José Rodrigues Paredes espera que “os empresários do Concelho possam tirar o maior proveito desta oportunidade criada pelo Município”, que tem feito esforços no sentido de gerar condições para a dinamização do tecido empresarial.

Este protocolo prevê, entre outras medidas, que o Concelho passe a poder receber ações de formação específicas para capacitar as empresas e outros públicos nas mais diversas áreas. Com este acordo de cooperação, abre-se também uma Linha Direta, por telefone ou online, para esclarecimento das dúvidas das empresas do Município.