Município de Alijó assinala Dia Mundial do Pão

Celebra-se a 16 de outubro o Dia Mundial do Pão, um dos produtos de excelência do concelho de Alijó, cujo reconhecimento extravasa as fronteiras do território.

De forma a assinalar a data e valorizar este produto endógeno, o Município de Alijó promoveu uma Oficina Pedagógica dedicada ao Trigo de Quatro Cantos, dirigida aos Alunos do Curso Profissional de Bar e Mesa do Agrupamento de Escolas D. Sancho II, em parceria com a Junta de Freguesia de Favaios.

O Município de Alijó sugere, ainda, uma visita ao Núcleo Museológico de Favaios – Pão e Vinho para saber mais sobre o Pão ou uma das muitas padarias do concelho.