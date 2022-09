Município de Alijó assinala Dia Mundial do Turismo com Colóquio e Oficinas Pedagógicas

O Município de Alijó assinala o Dia Mundial do Turismo, que se celebra amanhã, dia 27 de setembro, com um programa de atividades que inclui um colóquio dedicado a “Repensar o Turismo”, com a presença de profissionais e especialistas do setor, e ainda Oficinas Pedagógicas, dirigidas aos alunos do Ensino Profissional da área do Turismo.

O tema do colóquio prende-se com o desafio lançado, este ano, pela Organização Mundial do Turismo a todos os atores do setor para “Repensar o Turismo”. Ultrapassadas as vicissitudes criadas pela pandemia, importa agora perceber qual o Turismo que queremos para o futuro.

A abertura desta iniciativa, marcada para as 14h00, estará a cargo do Presidente da Câmara Municipal de Alijó, José Rodrigues Paredes. Segue-se uma conversa sobre “Repensar o Turismo”, que terá como oradores Sónia Pires, Vereadora do Turismo da Câmara Municipal de Alijó, Jorge Serôdio Borges, da Wine and Soul, Alberto Tapada, Investigador na área do Astroturismo, António Martinho, da Casa da Trigueira, e Carlos Monteiro, da CM Tours.

Antes disso, a manhã será dedicada às Oficinas Pedagógicas “Da Sala de Aula para o Património Turístico”, dirigidas aos alunos do Curso Profissional de Turismo da Escola EB 2,3/S D. Sancho II – Alijó.

GC