A Câmara Municipal de Alijó distribuiu um jogo didático às crianças do Ensino Pré-Escolar e alunos do 1º ciclo do Ensino Básico do Concelho, para assinalar, de forma simbólica, o fim do 1º período escolar.

Através do jogo da memória, os mais novos poderão descobrir alguns dos nossos produtos endógenos e aprender mais sobre o Concelho. O Município aproveitou a ocasião para desejar boas festas a toda a comunidade escolar.