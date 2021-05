Município de Alijó avança com requalificação da estrada entre Balsa e Vilar de Maçada

O Município de Alijó lançou o concurso público para a repavimentação da Estrada Nacional (EN) 323, entre as localidades de Balsa e Vilar de Maçada, no troço entre os nós de ligação à EN15 e à EN323-1. O concurso foi lançado com um valor base que ronda os 256 mil euros. Esta obra vem dar resposta à necessidade de intervenção nesta via rodoviária, cujo pavimento se encontra muito degradado, de modo a proporcionar melhores condições de circulação e segurança.

A Câmara vai avançar também com a requalificação da Rua do Calvário, em Sanfins do Douro, tendo já lançado o concurso público para adjudicação da empreitada. O pavimento desta rua encontra-se bastante degradado, pelo que a Câmara vai proceder à sua requalificação, de modo a garantir melhores condições de circulação e segurança para os utilizadores.

Na última semana, o Presidente da Câmara Municipal, José Rodrigues Paredes, assinou o contrato de adjudicação da empreitada de extensão da rede de água e saneamento da Rua da Eira e Cimo da Fonte, em Vila Chã. A obra foi adjudicada por cerca de 193 mil euros, sendo que o prazo de execução é de seis meses. Além da ampliação da rede de infraestruturas, a obra inclui o alargamento e reperfilamento dos dois arruamentos e ainda o respetivo embelezamento e repavimentação dos mesmos.

Foi também assinado o contrato de adjudicação da empreitada de ampliação e requalificação das redes de água e saneamento e de pavimentação da Rua Senhora da Conceição, em Souto de Escarão, na Freguesia de Vila Verde. Esta empreitada inclui ainda a construção de uma ETAR compacta, dando assim resposta a um grave problema ambiental que se arrastava há vários anos. A empreitada foi adjudicada por cerca de 244 mil euros, com um prazo de execução de seis meses.