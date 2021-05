Município de Alijó avança com requalificação de ruas e limpeza de faixas de combustível

O Município de Alijó lançou o concurso para a pavimentação da Rua Engenheiro Armindo Forte, em Sanfins do Douro, também conhecida como Rua da Fraga. A empreitada, cujo valor base ronda os 66 mil euros, vai permitir corrigir o piso irregular deste arruamento, que se encontra em elevado estado de degradação. Esta intervenção vai permitir melhorar condições de circulação e de acesso à população.

Está também a decorrer o concurso público para a requalificação e repavimentação da Rua Condessa Tabueira, na Vila do Pinhão, por um valor base a rondar os 127 mil euros. Esta intervenção prevê a reformulação da circulação rodoviária e do espaço público, por forma a mitigar as dificuldades de acessibilidade. A obra incluirá o reforço do sistema de drenagem, de modo a melhorar as condições de escoamento superficial do arruamento.

O Município avançou ainda com o concurso de adjudicação da limpeza de faixas de gestão de combustível ao longo de mais de 150 quilómetros de vias municipais. A criação de faixas de gestão de combustível permite isolar potenciais focos de ignição de incêndios e reduzir os efeitos da sua passagem, protegendo vias de comunicação, infraestruturas, zonas edificadas e povoamentos florestais de especial valor.