Município de Alijó brindou ao Vinho do Porto

O Município de Alijó assinalou o Dia Internacional do Vinho do Porto, a 27 de janeiro, com um programa de homenagem a este vinho licoroso produzido no nosso Concelho.

Desmistificar os segredos do Vinho do Porto e provar os melhores Vinhos do Porto produzidos no Concelho foram alguns dos momentos que integraram o workshop conduzido por um dos mais reconhecidos sommeliers portugueses, António Lopes.

A iniciativa incluiu ainda cocktails de Vinho do Porto servidos pelos alunos do curso profissional de Mesa e Bar do Agrupamento de Escolas D. Sancho II, momento acompanhado com música ao vivo com elementos da Banda Filarmónica de São Mamede de Ribatua.

Desde o dia 27 de janeiro, estão também disponíveis ao público as Lojas Interativas de Turismo de Alijó e do Pinhão, que representam uma nova janela aberta para todo o Concelho, oferecendo um conjunto de valências interativas que as transformam numa das paragens obrigatórias para quem nos visita

GC CM