Alijó: população escreveu postais no Dia dos Avós

O Município de Alijó, em parceria com o CLDS Cidadania 4G, preparou uma atividade intergeracional para assinalar o Dia dos Avós, que se celebra hoje, 26 de julho. As crianças do Clube de Verão do CLDS foram desafiadas a distribuir postais por vários locais públicos e convidar todos a escrever uma mensagem especial dirigida aos nossos Avôs e Avós.

As mensagens escritas nos postais servem para homenagear todos os Avós e agradecer o apoio e dedicação destes a toda a família. A atividade inclui ainda a distribuição de postais pelas IPSS do Concelho, onde os netos dos utentes serão incentivados a escrever mensagens de carinho e demonstrativas do relevante papel desempenhado pelos Avós nas nossas vidas.

O Município de Alijó deseja um feliz dia a todos os Avós do concelho.