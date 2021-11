Município de Alijó entregou 20 bolsas de estudo a alunos do Ensino Superior

O Presidente da Câmara Municipal de Alijó, José Rodrigues Paredes, entregou 20 Bolsas de Estudo, no valor de 800 euros cada, a alunos do concelho que frequentaram o Ensino Superior, no último ano letivo.

“O investimento na educação e na formação dos jovens é o melhor investimento que podemos fazer e será sempre uma prioridade nossa”, sublinhou José Paredes. A atribuição de Bolsas de Estudo tem como objetivo apoiar a continuação dos estudos e incentivar o acesso à formação superior.

O Município de Alijó tem vindo a aumentar, nos últimos anos, o número de alunos do Ensino Superior abrangidos com Bolsas de Estudo, tendo aumentado de 10 alunos, em 2017, para os atuais 20.

José Paredes renovou ainda o compromisso de “conseguir chegar a todos os alunos do Concelho que frequentam o Ensino Superior”, adiantando que vai trabalhar no sentido de “tentar manter o valor do apoio”.

No final da sessão de entrega das bolsas, o Presidente da Câmara parabenizou os estudantes do Ensino Superior pelo seu percurso académico, desejando-lhes os maiores sucessos no futuro. Desde 2017, foram entregues 52 bolsas, que totalizam um apoio global de 41.600 euros.

Fonte: CM Alijó