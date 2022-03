Município de Alijó faz levantamento de alojamentos para acolher cidadãos ucranianos

O Município de Alijó está a proceder a um levantamento dos alojamentos disponíveis no nosso Concelho para acolher cidadãos ucranianos, em articulação com a Secretaria de Estado para as Migrações e a CIM Douro. Caso esteja disposto a disponibilizar alojamento, preencha este formulário.

Além disso, o Município de Alijó associa-se à campanha “Somos Todos Ucrânia”, que envolve todas as Câmaras que integram a Comunidade Intermunicipal (CIM) Douro, através da qual se pretende recolher bens alimentares, produtos de higiene, bens médicos e hospitalares, bens para militares e roupas quentes para adultos e crianças. A recolha de bens irá decorrer de 3 a 5 de março, entre as 9h00 e as 19h00, no Pavilhão Municipal de Alijó.

Os bens também poderão ser entregues nas Juntas de Freguesia, nos horários por elas estipulados para o efeito.