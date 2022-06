Município de Alijó implementa “Presidência em Movimento”pelas 14 freguesias do Concelho

O Executivo Permanente do Município de Alijó, em conjunto com os executivos das Juntas de Freguesia, vai iniciar um périplo pelas 14 freguesias do Concelho, sob a designação de “Presidência em Movimento”.

O objetivo é aprofundar a participação cívica e política das comunidades na gestão autárquica, através de um contacto direto e mais informal entre cidadãos e autarcas.

A primeira “Presidência em Movimento” terá lugar no dia 2 de junho e será dedicada à Freguesia de Vilar de Maçada. A iniciativa irá decorrer até ao mês de setembro, com um dia inteiramente dedicado a cada uma das freguesias do Concelho, aproveitando o momento para reforçar o diálogo com as associações, coletividades e outras entidades locais.

A “Presidência em Movimento” pretende incentivar e aumentar a participação e integração das pessoas na dinamização e evolução das suas terras, contribuindo assim para a construção de um concelho mais coeso.

GC CM de Alijó