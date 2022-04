Município de Alijó inaugura Casa dos Noura com exposição de Joana Vasconcelos

O Município de Alijó vai inaugurar o Centro de Mostra e Amostra de Produtos Endógenos, que vai funcionar no edifício histórico da Casa dos Noura, situado no centro de Alijó, no próximo dia 8 de abril, às 18 horas. A cerimónia conta com a presença da Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira. Em simultâneo, será inaugurada a exposição “Quatro Paredes Caiadas”, da prestigiada artista Joana Vasconcelos, que estará presente no evento.

O Centro de Mostra e Amostra de Produtos Endógenos será o palco principal daquilo que de melhor se produz no Concelho de Alijó, nomeadamente vinhos, azeites, mel e artesanato. O novo equipamento municipal conta com espaços expositivos dedicados aos produtos endógenos e irá oferecer também espaços de degustação e tertúlias vínicas.

Em paralelo com a promoção e divulgação dos produtos locais, a Casa dos Noura funcionará também como um espaço de dinamização cultural. A primeira iniciativa, a inaugurar no dia da abertura, será a exposição “Quatro Paredes Caiadas”, com 15 peças da artista Joana Vasconcelos, que pretende disponibilizar aos visitantes uma oferta que habitualmente encontram apenas nos grandes centros, contribuindo também para o aumento da visibilidade nacional e além-fronteiras do novo equipamento e do território de Alijó.

O projeto do Centro de Mostra e Amostra de Produtos Endógenos, que resulta de um investimento de aproximadamente um milhão de euros, assentou na requalificação de um dos edifícios mais distintivos da Vila de Alijó. A Casa dos Noura é um solar erigido no fim do séc. XIX, com uma arquitetura ao gosto da região do Douro. Trata-se de um importante símbolo do património arquitetónico do centro histórico da sede do Concelho, cuja reabilitação resultou de um compromisso entre a tradição e uma geometria contemporânea.