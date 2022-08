Município de Alijó inaugura obra que dá nova vida ao Santuário de Nossa Senhora da Piedade

O Município de Alijó inaugurou, no passado dia 13 de agosto, a obra de requalificação do acesso ao Santuário de Nossa Senhora da Piedade, em Sanfins do Douro, cumprindo assim uma das grandes obras com que o atual Executivo se comprometeu.



Foi em ambiente de festa que a Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira, e o Presidente da Câmara Municipal de Alijó, José Paredes, inauguraram uma obra aguardada há muitos anos pelos Sanfinenses. O Santuário de Nossa Senhora da Piedade ganha agora uma nova atratividade, através da criação de condições para potenciar o turismo religioso, paisagístico e cultural.

A intervenção permitiu a requalificação total dos acessos da Vila de Sanfins do Douro ao Santuário de Nossa Senhora da Piedade, a reabilitação das capelinhas ao longo do percurso e a criação de um novo miradouro com vista para noroeste.

As obras incluíram o alargamento da via, de modo a permitir a circulação de veículos pesados de passageiros, a execução de muros de suporte à via e de contenção de taludes, passeios, substituição da iluminação pública existente por iluminação LED, rede de águas pluviais, colocação de bebedouros e mobiliário urbano e ainda pavimentação total da via.

GC CM de Alijó