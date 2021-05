Município de Alijó investe 1,6 milhões de euros em Turismo de Natureza

O Município de Alijó tem feito uma forte aposta no setor do Turismo, quer ao nível da requalificação de espaços já existentes, quer ao nível da criação de novas infraestruturas. Estes investimentos, que perfazem um pacote de aproximadamente 1,6 milhões de euros, refletem a aposta deste Executivo Municipal no Turismo de Natureza e na criação de condições para atrair cada vez mais visitantes ao território e para alavancar a criação de novos negócios locais e o desenvolvimento económico do Concelho.

Ao nível da criação de novas infraestruturas, o Miradouro do Ujo, em São Mamede de Ribatua, é já um verdadeiro caso de sucesso, atraindo inúmeros visitantes de todos os pontos do país. Em breve, o Município vai avançar com a requalificação do Miradouro de Nossa Senhora dos Prazeres (Monte da Cunha), na Freguesia de Alijó.

Estes dois miradouros fazem parte do projeto “Alinatur – Turismo de Natureza”, juntamente com o novo Miradouro de Santa Bárbara, em Santa Eugénia. O objetivo deste projeto e da criação destes miradouros passa por enriquecer e qualificar a oferta de pontos de interesse turístico, assim como promover a valorização do património cultural e natural do Concelho.

Este novo miradouro está a ser construído no Santuário de Santa Bárbara e vai permitir criar melhores condições para os visitantes e dignificar o espaço onde está inserido. A partir dali, é possível vislumbrar uma vasta paisagem natural. Este é mais um passo para alavancar o Turismo de Natureza de forma sustentável, tendo em vista a promoção e o desenvolvimento económico do Concelho. As obras deverão estar concluídas em meados do verão.

Ainda este ano, o Município de Alijó lançará o concurso para a construção do Miradouro de Santa Marinha, no Castedo. Este miradouro será constituído por uma imponente peça arquitetónica de autor, à semelhança do que aconteceu no Miradouro do Ujo. Situado a cerca de 565 metros de altitude, este deslumbrante miradouro ficará debruçado sobre o rio Douro e a foz do rio Tua, a partir de onde se erguem montes repletos de vinhas em socalcos que completam a paisagem de cortar a respiração.

Neste momento, está já em curso um investimento significativo na requalificação do Miradouro de Casal de Loivos, que está a sofrer obras de beneficiação e construção de estruturas de apoio ao miradouro. Também em Sanfins do Douro, está em marcha a requalificação do Santuário de Nossa Senhora da Piedade, importante ponto de interesse do Turismo Religioso, onde será criado um novo miradouro com vista para noroeste.