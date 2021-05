Município de Alijó investe 450 mil euros em obras de requalificação de estradas

O Município de Alijó vai avançar com obras de requalificação e conservação de estradas do Concelho, num investimento total que ascende aos 450 mil euros. O Presidente da Câmara Municipal de Alijó, José Rodrigues Paredes, sublinha que “este investimento vai permitir melhorar as condições de acessibilidade entre localidades, assim como a segurança para quem circula nestas vias”.

Estas intervenções incluem a repavimentação da Estrada Nacional (EN) 323, entre as localidades de Balsa e Vilar de Maçada, no troço entre os nós com a EN15 e a EN323-1. O concurso foi lançado com um valor base que ronda os 256 mil euros.

Está também em curso o concurso público de adjudicação da empreitada de conservação e manutenção de vários troços de estradas em todo o concelho, que necessitam de intervenção devido ao abatimento do piso ou degradação provocada por raízes de árvores adjacentes às estradas. O valor base do concurso ronda os 172 mil euros.

Estas obras, a par de outras que estão a ser desenvolvidas no Concelho, demonstram o empenho e preocupação do atual Executivo Municipal, liderado por José Rodrigues Paredes, em garantir uma melhoria significativa na qualidade de vida da população.