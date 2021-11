Até domingo, o Município de Alijó está presente em mais uma edição do XANTAR – Salão Internacional de Turismo Gastronómico, que decorre em Ourense, Espanha.

No âmbito da sua estratégia de ação pós-covid, esta é uma oportunidade de promoção do território e dos nossos produtores no mercado espanhol, assim como de estabelecimento de contactos e negócios com operadores turísticos.