Município de Alijó promove “Feira de Ensino Superior” a 2 de fevereiro

O Município de Alijó, através do seu Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) Alijó Educa+, vai promover uma “Feira do Ensino Superior”, direcionada aos alunos do Ensino Secundário do Agrupamento de Escolas D. Sancho II, que terá lugar no próximo dia 2 de fevereiro.

Esta iniciativa, que vai decorrer na escola-sede do Agrupamento de Escolas, contará com a presença de 20 instituições de Ensino Superior de todo o país. Os alunos do 10º ao 12º ano terão a oportunidade de explorar e recolher informação sobre as várias instituições. No espaço de expositores também será possível contactar com alunos que estudam no estrangeiro. Esta atividade é dinamizada pela associação juvenil Inspiring Future.

No decorrer do evento, a equipa multidisciplinar do PIICIE Alijó Educa+ vai promover o workshop “Mexe-te e Aparece”, através do qual os jovens poderão perceber de que forma podem ser proactivos para alcançar os seus objetivos. Os alunos do 12º ano que pretendem continuar os estudos também poderão ainda assistir a uma “Sessão de Acesso ao Ensino Superior” onde será explicado, através de uma linguagem simples e dinâmica, como funciona o processo de candidatura.

Com o intuito de que seja um evento diversificado, a iniciativa contará ainda com vários workshops de desenvolvimento de competências pessoais e preparação para o mercado de trabalho.

GC CM de Alijó