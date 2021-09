Município de Alijó promove formação na área do voluntariado

O Município de Alijó vai desenvolver o projeto formativo “Geração V_Projeto de Capacitação para o Voluntariado”, a partir de setembro, no âmbito do Aviso POISE-35-2019-16, relativo à Tipologia de Intervenção: 35 ‐ Promoção do voluntariado, cujo organismo intermédio é a CASES. Com esta iniciativa, o Município reforça a sua adesão a esta causa e assume o compromisso de dinamizar políticas locais de promoção do voluntariado de continuidade..

O projeto formativo visa o desenvolvimento de ações de formação e de sensibilização para um voluntariado de continuidade nas áreas promotoras de inclusão social, como garantia de informação referente aos direitos e deveres de um voluntário, bem como para a sensibilização de diferentes entidades da economia social sobre a importância e as vantagens, na sua atividade diária, de saber potenciar o apoio voluntário.

Esta iniciativa tem como parceiros: Escola de Voluntariado Pista Mágica, Entrajuda Apoio a Instituição de Solidariedade Social, Alzheimer Portugal, Liga Portuguesa Contra o Cancro, EAPN Portugal e Ana Marques Coaching de Alta Performance. O programa formativo e as inscrições estão disponíveis em www.cm-alijo.pt ou nos Serviços de Ação Social do Município de Alijó.