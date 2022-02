Município de Alijó promove Montaria ao Javali a 12 de fevereiro

O Município de Alijó, como entidade gestora da Zona de Caça Municipal, vai promover, no próximo dia 12 de fevereiro, a 2.ª Montaria ao Javali do Plano Anual de Exploração da Época Venatória 2021/22. A atividade vai decorrer numa mancha que cobre a União das Freguesias de Carlão e Amieiro.

Esta atividade cinegética permite, além do convívio entre caçadores, proceder à correção de densidade populacional da espécie, de modo a acautelar a saúde pública e evitar os avultados estragos provocados pelos javalis no setor agrícola.

O encontro dos caçadores está marcado para as 8h00, na Casa da Cultura de Carlão, onde serão transmitidas recomendações de segurança antes da saída para a mancha. Além das habituais regras de participação, informa-se que é obrigatório o uso de máscara e a apresentação de certificação de vacinação ou declaração de teste antigénio negativo (realizado nas 48 horas anteriores ao evento).

Dado tratar-se de um ato venatório com recurso a um elevado número de armas de fogo e matilhas de cães, o trânsito na EM596, que liga as localidades de Amieiro e Franzilhal, estará interdito entre as 10h00 e as 16h00.

De modo a salvaguardar a segurança de pessoas e bens durante a Montaria, o Município alerta para que seja evitada toda a atividade agroflorestal, assim como a circulação de pessoas e animais domésticos, incluindo o apascentamento de rebanhos, no interior da mancha.