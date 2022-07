Município de Alijó promove recolha de embalagens de produtos fitofarmacêuticos

O Município de Alijó distribuiu, em todas as Juntas de Freguesia, sacos para o depósito de embalagens de produtos fitofarmacêuticos, que estão agora à disposição dos Agricultores do Concelho para que possam dar um destino adequado às embalagens vazias deste tipo de produtos, resultantes da sua atividade.

Esta medida, que pretende aumentar as boas práticas na agricultura, está a ser implementada no âmbito do projeto “Por Amor à Terra”, promovido pelo Valorfito – Sistema Integrado de Gestão de Embalagens e Resíduos em Agricultura, que é responsável pela recolha, tratamento e valorização das embalagens vazias de produtos fitofarmacêuticos, de biocidas e de sementes de uso profissional.

O projeto “Por Amor à Terra” tem como principal finalidade assegurar que toda a fileira do setor agrícola (fabricantes, distribuidores e agricultores) possa cumprir a legislação em matéria de resíduos de embalagens destes produtos.

O Valorfito tem como objetivo recolher e encaminhar para um destino adequado, dando privilégio à reciclagem, os resíduos para os quais está licenciado, aumentando para um máximo possível a Taxa de Retoma.

GCI CM de Alijó