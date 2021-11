Município de Alijó promove workshop “Prevenir e Responder ao Bullying”

O Município de Alijó vai promover, através do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) Alijó Educa+, o workshop “Prevenir e Responder ao Bullying”, dirigido a Encarregados de Educação. Esta iniciativa vai decorrer a 18 de novembro, às 17h30, no auditório da Escola Básica e Secundária D. Sancho II de Alijó.

O fenómeno do bullying é uma realidade presente no dia-a-dia de muitas crianças e jovens e, tanto no papel de vítima como de agressor, pode deixar marcas para toda a vida.

Durante este workshop serão desenvolvidos os seguintes temas: o que é o bullying e como se manifesta, os mitos do bullying, os papéis no bullying, o que origina o bullying, o que podemos fazer para preveni-lo, o que podemos fazer para pará-lo, estudos de caso e exercícios em grupo.

Todos somos responsáveis e todos temos o dever de estar atentos e agir. Quanto mais capacitados estivermos para compreender os sinais, mais rápida será a nossa intervenção e os danos e consequências poderão ser minimizados.

As inscrições poderão ser feitas através do e-mail piicie@cm-alijo.pt, do formulário disponível em https://forms.gle/3P4Ls7YNWdnRKPJ5A ou presencialmente no Gabinete da Equipa Multidisciplinar do PIICIE Alijó Educa+ (situado na Escola Básica e Secundária D. Sancho II de Alijó).

Fonte: CM Alijó