Município de Alijó promove workshops dedicados ao sucesso escolar

O Município de Alijó continua a apostar na promoção do sucesso escolar ao realizar vários workshops, através do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) Alijó Educa+, direcionados a alunos e encarregados de educação. O primeiro workshop, denominado “Como motivar os filhos para o sucesso escolar?”, foi promovido em parceria com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Alijó e teve como público-alvo os encarregados de educação.

A iniciativa contou com a presença de Jorge Rio Cardoso, figura incontornável da Educação nacional, e revelou-se um privilegiado momento de partilha e aprendizagem, durante o qual se debateu e refletiu sobre a importância de uma participação atenta e ativa no percurso académico dos educandos.

Os encarregados de educação tiveram oportunidade de expor as suas preocupações relativamente à motivação dos seus educandos para os estudos. O Professor Jorge Rio Cardoso apresentou estratégias de aplicação prática para solucionar constrangimentos e promover o sucesso escolar dos alunos.

Durante a tarde, decorreram dois Workshops “Método e técnicas de estudo para o sucesso escolar” e “As sete razões para o insucesso escolar e formas de as ultrapassar”, direcionados aos alunos do 5º e 9º anos de escolaridade.

Estes workshops foram promovidos pelo Município de Alijó, no âmbito do PIICIE Alijó Educa+, financiado pelo Norte20220.