Município de Alijó reabilita seis habitações de famílias carenciadas com Associação Just a Change

O Município de Alijó vai reabilitar seis habitações de famílias carenciadas com a colaboração de 35 voluntários, que estarão no Concelho ao abrigo de um protocolo tripartido que junta a empresa Movhera – Hidroelétricas do Norte e a associação Just a Change. A reabilitação das habitações tem início a 1 de agosto e conta com o apoio localmente das Juntas de Freguesias.

O grupo de voluntários, na sua maioria jovens universitários, estarão em Alijó durante duas semanas para levar a cabo a reconstrução das seis habitações identificadas pelo Município. Este protocolo surge no seguimento da estratégia municipal para a área da habitação que permitirá dar mais uma resposta a carências habitacionais da população.

Sob o mote “Reabilitar Casas e Reconstruir Vidas”, serão duas semanas intensas de trabalho de obra nas casas de famílias carenciadas, mas também de convívio com a comunidade local.

Através deste acordo, a empresa Movhera – Hidroelétricas do Norte pretende contribuir para a diminuição das necessidades habitacionais e criação de melhores condições de vida na região em que está inserida. A Just a Change é uma associação sem fins lucrativos que já reconstruiu centenas de casas e instituições e que mobiliza voluntários de dentro e fora do país.