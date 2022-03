Município de Alijó realizou simulacro de evacuação na Escola do Pinhão

O Município de Alijó, através de uma iniciativa do Serviço Municipal de Proteção Civil em estreita colaboração com o Clube de Proteção Civil do Agrupamento de Escolas D. Sancho II de Alijó, promoveu ontem, 10 de março, um simulacro na Escola do Pinhão, que teve como objetivo testar uma evacuação de emergência.

Esta atividade contou com a presença do Vereador da Câmara Municipal de Alijó, Vítor Ferreira, do Serviço Municipal da Proteção Civil e dos Bombeiros Voluntários do Pinhão. As crianças do Pré-escolar e os alunos do 1º ao 3º Ciclo do Ensino Básico, professores, educadores e pessoal não docente cumpriram com as orientações previstas em caso de emergência ao ouvirem a campainha da escola dar o sinal de alerta para a ocorrência de um sinistro e abandonaram as salas, dirigindo-se em fila e encostados à parede até ao ponto de encontro, situado no exterior da escola.

O Município considera que a realização de simulacros é fundamental para treinar comportamentos de segurança a ter em caso de emergência por parte de toda a comunidade escolar. Esta iniciativa insere-se na estratégia municipal que prevê a realização de simulacros periódicos em todas as escolas do Concelho, ao longo do ano.