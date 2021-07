Município de Alijó requalifica ruas em Cheires e no Pinhão

O Presidente da Câmara Municipal de Alijó, José Paredes, assinou esta semana dois contratos de execução relativos às empreitadas de requalificação e pavimentação da Rua do Cemitério, em Cheires, e da Rua Condessa da Tabueira, no Pinhão.

A primeira intervenção, orçada em cerca de 65 mil euros, tem um prazo de execução de quatro meses. Esta empreitada vai permitir a requalificação de toda a Rua do Cemitério, cujo pavimento se encontra em avançado estado de degradação, assim como a reconstrução de um muro de suporte que se encontra em risco de ruir e a substituição da calçada na zona da Igreja.

A empreitada relativa à requalificação e pavimentação da Rua Condessa da Tabueira, no Pinhão, foi adjudicada por cerca de 112 mil euros, tendo um prazo de execução de seis meses. Esta intervenção prevê a reformulação da circulação rodoviária e do espaço público, por forma a mitigar as dificuldades de acessibilidade. A obra incluirá o reforço do sistema de drenagem, de modo a melhorar as condições de escoamento superficial do arruamento.

Também esta semana, a Câmara Municipal de Alijó entregou um apoio financeiro pontual à Associação Cultural e Social de Santa Eugénia para aquisição de uma viatura de transporte de passageiros. O apoio concedido justifica-se pela necessidade de assegurar um meio de transporte condigno, destinado a servir os utentes desta Instituição Particular de Solidariedade Social.