Município de Boticas ampliou cobertura gratuita da rede de internet sem fios

O Município de Boticas, no âmbito da iniciativa WiFi4EU, alargou a rede de internet sem fios em vários locais públicos da sede de concelho que ainda não dispunham de um ponto de acesso Wi-Fi gratuito.

A candidatura ao projeto WiFi4EU comtemplou as Piscinas Municipais cobertas e descobertas, o Centro Europeu de Documentação e Interpretação da Escultura Castreja (CEDIEC), o Centro de BTT, o Jardim do Ribeiro do Fontão, nomeadamente as zonas envolventes ao parque infantil e desportivo, zonas de lazer e fitness, o Ecomuseu de Barroso e a Biblioteca Municipal de Boticas.

Além disso, e apesar do espaço ainda não estar em funcionamento, também a futura Casa das Associações/Espaço Intergerações foi abrangida por este investimento da União Europeia, no âmbito do quadro do Mecanismo Interligar a Europa (Connecting Europe Facility – CEF).

A escolha dos locais de implementação da rede WiFi4EU está alinhada com os objetivos do programa e com a aposta que a Câmara de Boticas tem vindo a desenvolver no sentido de tornar os espaços públicos mais atrativos tanto para os munícipes como para os visitantes.

Qualquer cidadão poderá aceder à internet através desta nova rede, designada de “WiFi4EU”, a partir do seu dispositivo móvel num dos locais acima mencionados e sem qualquer tipo de custo associado.

Para aceder, o utilizador apenas tem de selecionar a rede “WiFi4EU” no seu dispositivo móvel, confirmar e aceitar os termos e condições definidas por lei para que o acesso seja imediato, clicar no botão “conectar”, o que lhe permite ficar automaticamente com acesso gratuito à internet.

De referir que a iniciativa WiFi4EU é um programa da Comissão Europeia que tem como objetivo a promoção da conectividade sem fios (Wi-Fi) gratuita nos espaços públicos em todo o território europeu.