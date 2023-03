Município de Boticas associa-se à “Hora do Planeta” 

À semelhança do que tem vindo a acontecer nos últimos anos, a Câmara Municipal de Boticas vai associar-se à iniciativa mundial “Hora do Planeta”, que decorre no próximo sábado, dia 25 de março.

Nesse sentido, a autarquia vai desligar, entre as 20h30 e as 21h30, a iluminação dos edifícios e monumentos públicos mais emblemáticos do Concelho, como forma de alertar e sensibilizar os munícipes, empresas e instituições locais para a problemática das alterações climáticas.

De referir que a “Hora do Planeta” é um movimento ambiental global que une milhões de pessoas em todo o mundo para mostrarem o seu compromisso com o planeta, através de mudança de hábitos e comportamentos que protejam o planeta.

Mais informações no website oficial “Hora do Planeta” em Portugal – www.horadoplaneta.pt.

GC