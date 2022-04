Município de Boticas associa-se ao Dia Nacional dos Moinhos

O Município de Boticas associa-se, mais uma vez, à celebração do Dia Nacional dos Moinhos, que se comemora esta quinta-feira, dia 7 de abril.

Esta data é celebrada através da iniciativa “Moinhos Abertos”, com a abertura ao público, nos dias 7 e 9 de abril, dos moinhos do Cubo e do Morgado, ambos localizados no Jardim do Ribeiro do Fontão.

Como vem sendo hábito, também o Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade (BNB) se associa à iniciativa, uma vez que tem no seu espaço dois moinhos de rodízio, com a abertura do moinho da Ponte Pedrinha, localizado junto à receção do parque.

De referir que a iniciativa “Moinhos Abertos” é organizada pela Etnoideia e pela Rede Portuguesa de Moinhos, com o apoio da TIMS – Sociedade Internacional de Molinologia, e tem como objetivo principal sensibilizar a população em geral para o inestimável valor patrimonial dos moinhos tradicionais portugueses.