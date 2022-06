Município de Boticas distinguido com o Prémio Autarquia do Ano

O Município de Boticas foi distinguido com o “Prémio Autarquia do Ano” na cerimónia do Lisbon Awards Group, que se realizou esta quarta-feira, dia 8 de junho, no Hotel Pestana Palace, em Lisboa, no âmbito da 3ª Edição dos Prémios Autarquia do Ano, organizada pela Lisbon Awards Group e que tem como objetivo reconhecer o que de melhor se faz nas autarquias do país.

O Município de Boticas foi premiado com o projeto “Sala do Futuro”, na categoria Educação e subcategoria “Incentivos ao Sucesso Escolar”. O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, que participou na cerimónia, mostra-se muito “orgulhoso” pela atribuição desta distinção, sublinhando que “é o reconhecimento pelo trabalho e pela implementação de projetos inovadores nestas regiões de baixa densidade do interior do país, onde procuramos diariamente que a nossa população tenha as melhores condições e haja sobretudo qualidade de vida. Procuramos ser criativos e inovadores e ter iniciativas que vão ao encontro das necessidades da nossa gente. O reconhecimento do nosso trabalho por entidades externas prova que estamos no caminho certo e dá-nos ainda mais força e motivação para continuarmos a implementar as ideias e os projetos que temos para o nosso Concelho”, reforça o Presidente da Câmara.

A “Sala do Futuro” resultou da modernização de um espaço no Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro no âmbito dos Planos Integrados e Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE), equipado com computadores híbridos, quadros didáticos e interativos, cadeiras articuladas que permitem dispor a sala de aula de formas distintas e mediante as necessidades de aprendizagem dos alunos, Kits de robótica, equipamento de áudio e vídeo, impressoras 3D e mesas interativas. É formada por diferentes áreas de aprendizagem, sendo que cada um dos espaços permite o desenvolvimento de autonomia, tanto para os alunos como para o próprio professor, a aprendizagem multidisciplinar, o reforço da autoconfiança e a utilização de múltiplas tecnologias, contribuindo para a redução do abandono escolar precoce e para reforçar a igualdade no acesso ao ensino.

GC CM de Boticas