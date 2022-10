Município de Boticas distinguido com o Prémio “Viver em Igualdade”

O Município de Boticas foi distinguido com o Prémio “Viver em Igualdade | Biénio 2022 – 2023”, uma iniciativa promovida pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, no âmbito da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação (ENIND) – Portugal + Igual.

O Prémio tem como objetivo distinguir e reconhecer Autarquias com boas práticas na integração da dimensão da Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação, a nível interno e no âmbito do território, enquanto agentes de desenvolvimento e entidades privilegiadas para a concretização de ações e medidas que permitam a territorialização, identificação e apropriação local dos objetivos da ENIND e dos Planos Nacionais de Ação.

No total, a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género distinguiu 25 Municípios de todo o país, atribuindo ainda menções honrosas a 8 Municípios e uma Junta de Freguesia.

O Município de Boticas viu, assim, reconhecida a sua intervenção como um exemplo positivo de não discriminação, adotando uma atitude transversal de igualdade nas suas políticas locais, tendo em conta que compete às Autarquias assegurarem a integração da perspetiva de género em todos os seus domínios de ação. Princípios esses que estão referenciados no Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação (PMIND), apresentado no passado mês de Junho.

O Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, sublinha que “esta distinção é o reconhecimento de que o Município procura destacar-se pela positiva no que concerne à implementação de medidas que contribuam para a igualdade de género e de não discriminação a nível local, tornando o nosso Concelho num lugar inclusivo e aprazível para se viver”.