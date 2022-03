Município de Boticas distinguido na Gala do Campeonato de Portugal de Montanha

A Câmara Municipal de Boticas, representada pelo Vice-presidente, Guilherme Pires, foi distinguida com o Galardão de Mérito, na 5ª edição da Gala do Campeonato de Portugal de Montanha, que se realizou na passada sexta-feira, dia 4 de março, na Fundação Cupertino de Miranda, no Porto.

A atribuição do prémio de reconhecimento e mérito resultou da forma exemplar como o Município de Boticas tem apoiado o desporto automóvel e colaborado, ano após ano, com o Demoporto – Clube de Desportos Motorizados do Porto na organização da Rampa de Boticas.

Além da entrega dos prémios anuais aos pilotos participantes em provas do Campeonato Nacional de Montanha (CNM), foram também distinguidas entidades que contribuíram para a realização e sucesso da competição automobilística.

Créditos – António Silva/ZOOM Motorsport