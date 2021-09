Município de Boticas distinguido nas áreas desportiva, social e solidária

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, marcou presença esta quarta-feira, dia 1 de setembro, na cerimónia de entrega de diplomas e bandeiras às entidades que desenvolvem ações de cariz desportivo, social e solidário.

A iniciativa, que decorreu em Matosinhos, foi desenvolvida pela Cidade Social, uma plataforma on-line de disponibilização de informações e boas práticas que promovem a intervenção dos municípios portugueses nas áreas do Desporto, Juventude e Educação.

A Câmara de Boticas foi distinguida como “Município Amigo do Desporto 2017-2021”, pelo facto de nos últimos cinco anos consecutivos ter obtido tal distinção, sendo que este galardão foi atribuído apenas a quatro autarquias.

Foi também reconhecida como “Autarquia Solidária”, pela implementação de medidas que visam a melhoria da qualidade de vida e bem-estar geral dos munícipes, assim como a construção de uma sociedade mais justa e equitativa.

Neste contexto, o município foi convidado a indicar uma personalidade para ser reconhecida publicamente na cerimónia por iniciativas realizadas em prol das populações ou entidades locais.

O eleito foi o empresário português radicado em França, Mapril Baptista, que ofereceu, a título gracioso, duas ambulâncias de transporte de doentes não urgentes à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Boticas (AHBVB) e que promoveu, através da Associação Sonho de Menino, um batismo de voo a cerca de 350 crianças e jovens com necessidades especiais de várias instituições do Alto Tâmega.

Uma vez que Mapril Baptista se encontra ausente do país, foi representado na cerimónia por Natalina Santos.

Além destas duas distinções, o Município recebeu ainda a “Certificação de Qualidade do Programa de Atividade Física Sénior”, obtida no âmbito do projeto social “Dar Vida Aos Anos Envelhecendo”, que fomenta o envelhecimento ativo dos munícipes com mais de 55 anos.