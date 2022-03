Município de Boticas promoveu a campanha “SOS Ucrânia”

O Município de Boticas, consciente da crise humanitária que afeta a Ucrânia, promoveu a campanha “SOS Ucrânia”, com o intuito de reunir o maior número possível de bens essenciais em prol do povo ucraniano.

A iniciativa, que conta com o apoio do Agrupamento de Escuteiros e dos Bombeiros Voluntários de Boticas, visa a recolha de produtos de primeira necessidade, como bens alimentares não perecíveis, artigos para bebés e crianças, produtos de higiene pessoal, roupa térmica, medicamentos e kits de primeiros socorros, entre outros.

Os interessados em apoiar esta causa devem entregar o seu contributo na sede do Agrupamento de Escuteiros locais ou no Quartel do Bombeiros de Boticas, sendo que os produtos doados serão devidamente acondicionados e enviados para Ucrânia.