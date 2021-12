Município de Boticas representado no XXV Congresso da ANMP

O Município de Boticas esteve representado no XXV Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), que se realizou em Aveiro nos dias 11 e 12 de dezembro, pelo Presidente da Câmara, Fernando Queiroga, que é também membro do Conselho Diretivo da ANMP, pelo vice-presidente da Autarquia, Guilherme Pires, pelo presidente da Junta de Freguesia de Boticas e Granja, José Manuel Pereira, em representação das Juntas de Freguesia do Concelho, e por Luís Dias, em representação da Assembleia Municipal.

Este Congresso foi marcado pela temática da regionalização e também pela tomada de posse dos novos órgãos da ANMP, em virtude dos resultados eleitorais das últimas Eleições Autárquicas, com a presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Luísa Salgueiro, a suceder na presidência da ANMP a Manuel Machado, ex-autarca de Coimbra. O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, foi reconduzido como Vogal do Conselho Diretivo, cargo que ocupa desde Dezembro de 2017.