Município de Chaves apela a uma peregrinação segura ao Santuário do São Caetano

De 6 a 8 de agosto o Santuário do São Caetano prepara a tradicional peregrinação anual com medidas restritivas devido à atual situação pandémica e novas normas de segurança para os peregrinos durante o trajeto.

No ano em que a paróquia de Ervededo celebra os 150 anos da construção da igreja de São Caetano, com o edificado e a envolvente recentemente requalificada, os peregrinos poderão contar com um programa semelhante ao do ano anterior, composto unicamente por um maior número de celebrações litúrgicas de modo a evitar um maior aglomerado de pessoas e cumprir todos os pressupostos de segurança.

O Município apela à consciência dos cidadãos para a importância do cumprimento das regras e das indicações das autoridades durante o percurso. Recomenda-se o uso de coletes refletores, quer de dia quer de noite, não andar na estrada, mas sim pela berma contrária ao sentido do trânsito e em fila, não andar em locais onde seja proibida a circulação de peões, não caminhar sozinho durante a noite, sinalizar o início e fim dos grupos e por fim não usar auscultadores nem o telemóvel durante o percurso. Aos condutores adverte-se para a moderação de velocidade e especial atenção aos peregrinos.

A peregrinação inicia na sexta-feira, dia 6, com a celebração da Eucaristia pelas 19h00. No sábado, dia 7, será celebrada eucaristia às 10h30, 18h00 e à noite, pelas 21h00, com a solene Missa da vigília e bênção das velas. No domingo o programa começa pelas 07h00 com a Eucaristia Matutina, seguidamente será celebrada Eucaristia, em língua castelhana, e pelas 11h00 a Eucaristia Solene da festa de São Caetano, que será animada musicalmente pelo Coral Vicentino de Chaves.