Município de Chaves apela a uma peregrinação segura nas festividades do São Caetano

Romaria a Ervededo com normas de segurança reforçadas durante o trajeto

No âmbito das celebrações do São Caetano a Câmara Municipal encontra-se a proceder à colocação de sinalização temporária ao longo da EM507, trajeto onde decorrerá a tradicional peregrinação ao santuário, de 5 a 7 de agosto, que todos os anos junta milhares de romeiros.

Durante o percurso serão ainda disponibilizadas garrafas de água para evitar desidratações face ao calor registado nos últimos dias.

A autarquia apela à consciência dos cidadãos para a importância do cumprimento das regras e das indicações das autoridades durante o percurso.

Recomenda-se o uso de coletes refletores, em qualquer horário do dia, circular em fila na berma contrária ao sentido do trânsito, não andar em locais onde seja proibida a circulação de peões, sinalizar o início e fim dos grupos, não caminhar sozinho durante o período noturno e por fim não usar auscultadores nem o telemóvel durante o trajeto.

Aos condutores adverte-se para a moderação de velocidade e especial atenção aos romeiros.

A peregrinação inicia na sexta-feira, dia 5, pelas 16h00, com a receção aos peregrinos e abertura dos espaços de culto. No sábado, dia 6, celebra-se a Eucaristia, pelas 07h00, e a solene Missa da Vigília com Procissão das Velas, às 21h00, acompanhada pelo Coral Vicentino. No domingo o programa inicia, às 07h00, com a Eucaristia Matutina, seguindo-se a “Missa Espanhola”, às 09h00, e a Eucaristia Solene da festa, pelas 11h00, presidida pelo Rev. Pe. Alberto de Oliveira, que trará uma relíquia de São Caetano para o santuário. A animação musical será garantida pela Banda Musical da Torre de Ervededo e pela Banda Musical de Loivos, com atuações às 10h00, 11h00 e 16h30.