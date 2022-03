Município de Chaves chama cidadãos a avaliar projetos

A autarquia está a pedir o envolvimento dos cidadãos para avaliar projetos desenvolvidos e o grau de satisfação dos mesmos, numa lógica de proximidade e no âmbito da estratégia de envolvência dos cidadãos nos projetos que tem vindo a ser implementados. O município considera fundamental a opinião dos flavienses, de forma a adequar a atividade municipal às necessidades existentes.

Para tal, e de forma a avaliar o impacto de algumas intervenções no que respeita à melhoria da urbanidade da cidade, encontra-se online, no site do município (www.chaves.pt), um questionário para recolha de opinião dos cidadãos que residem em Chaves e usufruem dos diferentes espaços intervencionados.

O referido questionário é anónimo, de respostas claras, e pretende medir o grau de satisfação dos munícipes sobre algumas intervenções, entre elas o Largo General Silveira – Largo das Freiras, o Centro Cívico, o Largo do Terreiro de Cavalaria, o Largo do Postigo, a qualificação do espaço público da margem direita do Rio Tâmega, e o Parque Infantil do Jardim do Tabolado.

Obras de requalificação do espaço público urbano, com incidência nos locais de maior concentração de unidades de comércio tradicional e serviços, e onde se congregam os principais espaços e equipamentos públicos, ao abrigo do “Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) de Chaves”, aprovado pelo NORTE 2020 e cofinanciado pelo FEDER.