Município de Chaves e Junta de Freguesia de Madalena e Samaiões organizam Festa de São Martinho

De 11 a 13 de novembro a celebração promete aquecer todos flavienses com castanhas, jeropiga e muita animação, proporcionando três momentos imperdíveis de festa e tradição.

Durante três dias, a autarquia em parceria com a União das Freguesias de Madalena e Samaiões festejam o tradicional São Martinho nas ruas do Centro Histórico da Madalena, com animação musical, um roteiro gastronómico, feira de produtos regionais, espetáculos diários e a ancestral degustação de castanhas assadas e jeropiga.

Este legado cultural marcado pela celebração da maturação do vinho da última colheita do ano, no saber tradicional “São Martinho vai à adega e prova o vinho”, os participantes poderão desfrutar de um roteiro gastronómico pelas 12 tasquinhas aderentes, com vários pratos regionais, petiscos e vinho.No programa consta ainda a atuação das Bandas Musicais de Rebordondo, Vila Verde da Raia e Outeiro Seco, as Concertinas do Monumento e o Rancho Folclórico do Grupo D.R.C dos Ases da Madalena.

A noite de 11 de novembro contará ainda com um espetáculo pirotécnico antes do recolher.