Município de Chaves organiza Mesa Redonda “Voz, Mulheres – Representatividade feminina em lugares de destaque”

Integrado no programa “Ciclo das Peeiras”, a INDIEROR, com o apoio do Município de Chaves, realiza hoje, dia 1 abril, a Mesa Redonda “Voz, Mulheres -Representatividade feminina em lugares de destaque”, pelas 21h00, na sede da associação, sito na Rua Direita n°143.

Com esta iniciativa pretende-se debater a igualdade, paridade e representatividade feminina em posições de destaque da nossa sociedade, onde Mimi Froes, cantautora que atuará no dia 2 de abril em espetáculo inserido neste ciclo, Fátima Pinto, Deputada da Assembleia da República, e Rita Paiva Pessoa, Presidente do Conselho da Direção da Escola Superior de Saúde Cruz Vermelha Portuguesa – Alto Tâmega, partilharão experiências e ideias, numa conversa moderada pela jornalista Sara Esteves.

O “Ciclo das Peeiras” tem como objetivo a promoção de projetos no feminino, cujo trabalho e atitude contribuam positivamente na capacidade de enfrentar o mundo, unir e emendar ideias fraturantes e aproximar caminhos.

Da mitologia Transmontana, as Peeiras são mulheres com o dom de comunicar e controlar alcateias de lobos, orientando as criaturas raivosas e apaziguando impulsos impetuosos.

Associadas a jovens de personalidade forte e independente, que não se enquadravam no padrão, este ciclo ambiciona uma apropriação do termo, com uma evolução mais justa dos conceitos da tradição oral da região.

