Município de Chaves potencia a Cultura Para Todos de forma inclusiva

A desenvolver-se um pouco por todo o concelho, o projeto Cultura Para Todos teve início no passado mês de julho e tem decorrido com um bom ritmo de execução, contando com a participação assídua de todos os intervenientes. Com públicos de diversas instituições flavienses, como o caso do Patronato de São José e da Associação Flor do Tâmega Para Apoio a Deficientes, o projeto prevê a realização de diversos ateliers temáticos nas mais diversas áreas culturais, passando pela Música, Teatro, Dança e também pelas artes manuais como a Tecelagem, Olaria e Cestaria.

Neste momento já se encontram a decorrer os ateliers de Teatro, orientados pelo jovem ator flaviense Paulo Casas Morais, com mais de 20 participantes, e o de Tecelagem, realizado em Outeiro Jusão e dinamizado por Mariana Dias, com formandos entre a faixa etária dos 20 aos 90 anos. Os ateliers são contínuos, semanais e possuem diferentes durações. Resultantes destes ateliers surgirão apresentações públicas em que os participantes demonstrarão os dotes adquiridos ao longo das semanas de trabalho.



Ainda no decorrer do mês de outubro, terá início o atelier de Arte e Reciclagem, dinamizado por Anabela Vila Nova que terá lugar em Santo Estevão. Dia 19 de novembro arranca o atelier de Música realizado pela Escola de Música Wagner que se irá realizar no Teatro Experimental Flaviense. Estes Ateliers temáticos pretendem estimular os participantes para a prática artística e inclusão cultural.

Mais informação sobre o projeto em www.culturaparatodos.pt