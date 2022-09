Município de Chaves presta homenagem à Equipa de Futebol Praia do GDG

O Município de Chaves recebeu a Equipa de Futebol Praia do Grupo Desportivo de Chaves, nos Paços do Concelho, como forma de reconhecimento pela conquista do campeonato Nacional de Futebol Praia e consequente subida à Divisão de Elite do Futebol Praia.

Na cerimónia, o Presidente de Câmara, Nuno Vaz, destacou o “feito desportivo notável da equipa, que coloca em evidência plena o trabalho abnegado, consistente, continuado e alicerçado”. “Falamos de uma equipa não profissional, com um conjunto de jogadores maioritariamente flavienses, que têm um objetivo, uma determinação: competir no primeiro escalão do Futebol Praia, isto numa cidade sem grande tradição de Futebol de Praia, uma cidade do Interior que não tem mar, nem praia”, salientou o autarca. Por se tratar de “uma verdadeira equipa, onde todos estão motivados e com enorme vontade de superação. Merecem, por isso, o reconhecimento de toda a comunidade”.

A Equipa de Futebol Praia do Grupo Desportivo de Chaves foi criada em 2016 e tem já como principais conquistas uma subida à Divisão de Elite, como Vice-campeã nacional, em 2019; o apuramento para a Final Four da Divisão de Elite, em 2020; também este ano entrou no top 100 do Ranking Mundial de Futebol de Praia, estado atualmente em 83º lugar.

