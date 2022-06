Município de Chaves promove ação de limpeza das margens e leito do rio Tâmega

A Câmara Municipal iniciou uma ação de limpeza das margens e leito do rio Tâmega, desenvolvida pelos trabalhadores da autarquia e que contou com a colaboração da União de Freguesias da Madalena e Samaiões e dos Bombeiros Voluntários Flavienses.

De montante para jusante, os trabalhos decorrem numa extensão de aproximadamente dois quilómetros, com a remoção e corte de árvores secas, podas de árvores e arbustos, limpeza e lavagem de muros na margem do rio, assim como o próprio corte de ervas existente nas margens, entre outros.

O Presidente da autarquia, Nuno Vaz, e o Vereador do Ambiente e Serviços Urbanos, Nuno Chaves, visitaram o local onde se encontram a decorrer os trabalhos. Para Nuno Vaz, esta intervenção constitui-se como “a prossecução de um caminho, que queremos fazer continuadamente, no cuidar dos nossos valores naturais mais importantes”. Uma ação de limpeza “necessária para pôr a descoberto as maravilhas do rio Tâmega, pelo qual existe grande apreço por parte da população, que, além do seu valor intrínseco, tem um grande potencial de recreação e lazer, mas também turístico”.

Além da questão estética, o objetivo foi igualmente evitar a concentração de vegetação espontânea e desordenada, mantendo as margens limpas e desimpedidas, melhorando assim o desenvolvimento das árvores nas margens do rio, facilitando ainda futuras manutenções do espaço.

GC CM de Chaves