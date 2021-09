Município de Chaves promove atelier de pintura, escultura e desenho

O Município de Chaves vai promover no seu Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, já no próximo fim de semana, um atelier aberto a todos de introdução à linguagem da arte contemporânea, designado de “O diálogo das três artes no MACNA: pintura, escultura e desenho envoltas pela arquitetura e a paisagem”.

O atelier irá realizar-se sábado, dia 11 de setembro, das 10h30 às 13h00 e das 14h30 às 18h00, e durante a manhã de domingo, dia 12, das 10h30 às 13h00.

O município, para a realização de mais este interessante atelier, recorre agora aos serviços de Virgínia Mota, artista plástica e professora convidada na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Minho, autora de importante labor artístico, nomeadamente com exposições em diferentes contextos, quer no país, quer no estrangeiro.

Neste atelier de arte contemporânea pretende-se explorar a relação entre a arquitetura e a paisagem através da expressão da pintura, da escultura e do desenho.Cada expressão artística terá a apresentação de alguns temas, estabelecendo assim diálogos entre si e com a paisagem e a arquitetura envolventes, pelo desenvolvimento e análise de conceitos e exercícios práticos.

A atividade é direcionada a todos os interessados com idade superior a 15 anos.A participação é gratuita, mas de inscrição obrigatória, de acordo com a ordem de reserva, limitada à lotação definida pelas normas da DGS. Poderão inscrever-se através dos contactos: 276 009 137 e mac.nadirafonso@chaves.pt .

No espaço de realização do atelier serão implementadas as medidas de saúde.

Fotografia: Virgínia Mota