Município de Chaves retoma a agenda cultural com espetáculo da fadista Maria Emília

Com o anúncio do fim do estado de emergência, a cultura regressa com um espetáculo de Fado ao vivo. A programação cultural “Chaves Vive a Cultura!” trará à cidade, em maio e junho, um diversificado conjunto de espetáculos a iniciar com o Fado, por se encontrar a decorrer o ano centenário do nascimento de Amália Rodrigues.

A jovem fadista Maria Emília, uma das grandes vozes da nova geração do fado, nasceu em São Paulo, Brasil, e acompanhou desde cedo o seu pai (que é guitarrista) em casas de fado. Mais tarde, mudou-se para o Norte de Portugal onde continuou a cantar enquanto frequentava a escola. Escolheu definitivamente a música e foi crescendo no meio do fado, atuando já próximo dia 30 de abril, pelas 20h30, no Centro Cultural de Chaves.

Em tempo de reabertura dos equipamentos culturais o município leva ao público flaviense um espetáculo ao vivo, com número limitado de espectadores, que deverão levantar previamente o bilhete, gratuito, na Biblioteca Municipal.

Este espetáculo será também transmitido online em diferido, no Facebook do município, no dia 02 de maio, pelas 21h00, por ocasião da efeméride do Dia da Mãe.