Município de Chaves retoma Atividades Físicas para Seniores

O Município, no âmbito do progressivo desconfinamento decorrente da Pandemia COVID-19, retoma a Atividade Física Sénior 2020/2021, no próximo mês de junho, com o objetivo de proporcionar ocupação de tempos livres, contribuindo assim para uma melhoria do desenvolvimento físico, intelectual, afetivo e social dos participantes.

Sob o Lema “A Vida Não Pára”, de 01 a 30 de junho, serão retomadas as sessões semanais de atividades físicas séniores, que decorrerão de segunda a sexta-feira, das 17h30 às 18h30 no Pavilhão Municipal e aos sábados, das 15h30 às 17h30, na Piscina Municipal (em dois turnos).

As atividades serão desenvolvidas de acordo com as orientações de saúde pública pela DGS, e poderão ser interrompidas a qualquer momento por motivos de saúde pública.