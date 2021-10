Num gesto simbólico, o Município de Lamego aderiu à Onda Rosa promovida pela Liga Portuguesa Contra o Cancro, através da colocação de um grande laço desta cor na fachada dos Paços do Concelho. Em simultâneo, a Delegação de Lamego da Liga ofereceu aos membros do executivo municipal este símbolo da consciencialização para a prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama, para ser usado na lapela.

As duas iniciativas integram o movimento “Outubro Rosa” que visa inspirar a mudança e mobilizar a sociedade para a luta contra o cancro da mama. A cor rosa é utilizada para homenagear as mulheres com cancro da mama e sensibilizar para a realização precoce de rastreios.

Caso as condições climatéricas permitam, a Delegação de Lamego da Liga Portuguesa Contra o Cancro promove esta sexta-feira, dia 29, pelas 14 horas, a realização de um gigantesco laço humano na Av. Dr. Alfredo de Sousa. Participar nesta iniciativa que conta com o apoio do Município de Lamego é fácil e está ao alcance de todos.

Este dia marca também o início do peditório nacional para a recolha de donativos a favor desta associação.