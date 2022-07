Município de Lamego apoia terceira Equipa de Intervenção Permanente

O Município de Lamego assinou um protocolo de colaboração com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Lamego (AHBVL) que vai permitir a criação da terceira Equipa de Intervenção Permanente (EIP) neste concelho, para além das duas equipas já existentes. Estas equipas atuam em caso de incêndios, acidentes, catástrofes naturais e outros tipos de eventos. O documento foi assinado pelo Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Francisco Lopes, e pelo Presidente da Direção da AHBVL, Hélder Santos, durante as comemorações do 145º aniversário desta instituição.

Após a assinatura do protocolo de colaboração que cria as condições financeiras necessárias para a constituição de uma nova EIP, Francisco Lopes afirma que reforçará a capacidade de resposta e eficiência da Proteção Civil e a prevenção e socorro face a acidentes e catástrofes que possam ocorrer. No âmbito deste acordo, o Município de Lamego vai conceder um apoio financeiro anual correspondente a 37 471,46€.



As EIP são equipas formadas por cinco bombeiros profissionais, que se destinam ao cumprimento de missões no âmbito da Proteção Civil. Os bombeiros que integram estas equipas são caracterizados pela elevada especialização, com competências em valências diferenciadas para atuarem em diferentes cenários. As EIP´s a operar no concelho de Lamego são suportadas financeiramente, em partes iguais, pela autarquia e pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

GCI CM de Lamego