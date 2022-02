Município de Lamego apresentou Plano de Bem-Estar Animal

Com a missão de desenvolver a política de saúde e bem-estar animal e assegurar a qualidade de vida para animais e munícipes, o Município de Lamego apresentou hoje, dia 17 de Fevereiro, no auditório do Parque Biológico da Serra das Meadas, o Plano de Bem-Estar Animal para o concelho. Trata-se de um conjunto de iniciativas que pretendem dar resposta à crescente preocupação com o bem-estar animal, à segurança e tranquilidade das populações, e apoiar as famílias mais necessitadas para que possam assegurar os cuidados de saúde aos seus animais de companhia, combater o abandono e promover a adoção responsável.

Este Plano de Bem-Estar Animal tem por base uma nova imagem e identidade: Abrigo – Centro de Recolha Oficial de Animais de Lamego. A nova identidade e imagem é uma clara associação à causa animal e clarifica o importante trabalho desenvolvido pelo Município em prol do bem-estar animal. “Abrigo” transmite a segurança e o conforto de um novo lar para os animais abandonados e reforça a alegria de um animal que brinca depois de ter sido ser resgatado da rua.

Mas o Plano de Bem-Estar Animal da Câmara Municipal de Lamego assenta em medidas estruturais mais vastas que abrangem a melhoria das condições das atuais instalações do Abrigo – Centro de Recolha Oficial de Animais de Lamego, a realização de protocolos com entidades que desenvolvem a sua atividade no terreno como clínicas veterinárias e as redes de associações de proteção animal locais, assim como a promoção de ações futuras de sensibilização em áreas como a promoção da saúde pública, a prevenção do abandono de animais e a integração de animais em famílias, designadamente através da adoção responsável e a educação de boas práticas do bem-estar animal.

