Município de Lamego assina protocolo com os Bombeiros Voluntários

O Município de Lamego assinou na manhã desta segunda-feira, dia 2, um protocolo de colaboração com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Lamego (AHBVL) para garantir uma melhor operacionalidade e eficiência no socorro e na proteção de pessoas e bens. No âmbito deste protocolo, o apoio financeiro a prestar ascende a um valor anual de 125.635,65€ para comparticipar as despesas de investimento, funcionamento do Corpo de Bombeiros, desgaste do equipamento e material de desgaste e para suportar os custos associados a diversas ações a desenvolver.

Com o objetivo de garantir o cumprimento das missões que, no âmbito do Sistema e Proteção Civil, estão confiadas aos bombeiros, o Município de Lamego também atribui um apoio financeiro adicional, no valor de 112.677,47€, para comparticipar nas despesas relacionadas com a criação de uma nova Equipa de Intervenção Permanente (EIP), para além da equipa já existente. Estas equipas atuam em caso de incêndios, acidentes, catástrofes naturais e outros tipos de eventos. Em simultâneo, este financiamento municipal também se destina à aquisição de uma nova ambulância para reforçar o dispositivo de proteção e socorro do concelho, bem como garantir a realização de operações de limpeza florestal e de caminhos.

No âmbito da celebração deste protocolo de colaboração, a AHBVL compromete-se a manter uma resposta de prontidão operacional em termos de equipamentos e recursos humanos para intervenção em todo o concelho. Estará assim preparada para intervir em operações de prevenção e socorro consideradas pela Câmara Municipal de Lamego de interesse para o Município e ainda de interesse para a defesa de pessoas e bens, sendo o Serviço Municipal de Proteção Civil o elo de ligação entre as duas entidades.