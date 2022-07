Município de Lamego assinala Dia Nacional do Cigano

O Teatro Ribeiro Conceição acolheu um evento de homenagem à comunidade cigana lamecense, constituído por um momento musical com o trio “Alma Gitana” e uma sessão de sensibilização proferida por Francisco Azul, ativista do Alto Comissariado das Migrações.

O espetáculo comemorativo do Dia Nacional do Cigano foi dinamizado pelo projeto “O Teu Bairro é o Nosso Bairro – Incluir para Integrar”, promovido pelo Município de Lamego, prometendo ficar na memória de todos os participantes, em particular da comunidade cigana. A Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Catarina Ribeiro, participou neste evento durante o qual foram celebradas as tradições desta comunidade.

A intervenção de Francisco Azul despertou a assistência para a importância da tradição e da educação como pilares fundamentais para a construção de um futuro mais justo, harmonioso e inclusivo. A atuação dos “Alma Gitana”, grupo que toca músicas de etnia cigana, convidou no final ao canto e à dança.

Cofinanciado pelo Norte 2020 em 85%, “O Teu Bairro é o Nosso Bairro – Incluir para Integrar” integra os Projetos Inovadores de Inclusão Social de âmbito territorial. Tem como entidades parceiras a Santa Casa da Misericórdia de Lamego e a Obra Kolping Portugal.